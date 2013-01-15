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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 10:34 BJT

台湾债市: RP利率持稳,公司债券荒至2月才能纾解

路透台北1月15日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持稳未变.今日虽有400亿台币公债交割,但市场资金相当丰沛,因此无碍资金调度.公司债券源短缺依旧,可能要等到2月新标售的债券交割后,才能解决券荒问题.

交易商表示,市场公司债券源不足,有不少投信与银行客户都在找券.惟考量农历年关的资金需求,目前公债与公司债RP的成交利率多维持在0.70%与0.80%水准不变.除非资金进一步宽松,或是有新承作的案子,否则利率下调机率不大.

"新券要等这波标完,2月才会有."一券商资金调度人士说.

另一银行交易员则称,今日拆入资金的利率有稍稍下调,因此公债RP到期续做的利率也顺势调低,部分有跌破0.70%至0.69%.

台湾两大代工巨擘--台积电 与鸿海 今日将进行公司债标售,台积电额度达214亿台币,鸿海也有90亿.此外,汇丰(台湾)商业银行近日也将发行总额150亿台币的主顺位金融债券.上述新债预计在2月交割.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,少数低至0.79%,同于上日.

券商表示,今日紧缩因素有400亿台币的五年公债102/2 交割,周四则有华航 109亿台币公司债交割.(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)

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