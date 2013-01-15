台湾债市: RP利率持稳,公司债券荒至2月才能纾解

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透台北1月15日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持稳未变.今日虽有400亿台币公债交割,但市场资金相当丰沛,因此无碍资金调度.公司债券源短缺依旧,可能要等到2月新标售的债券交割后,才能解决券荒问题.
交易商表示,市场公司债券源不足,有不少投信与银行客户都在找券.惟考量农历年关的资金需求,目前公债与公司债RP的成交利率多维持在0.70%与0.80%水准不变.除非资金进一步宽松,或是有新承作的案子,否则利率下调机率不大.
"新券要等这波标完,2月才会有."一券商资金调度人士说.
另一银行交易员则称,今日拆入资金的利率有稍稍下调,因此公债RP到期续做的利率也顺势调低,部分有跌破0.70%至0.69%.
台湾两大代工巨擘--台积电 与鸿海 今日将进行公司债标售,台积电额度达214亿台币,鸿海也有90亿.此外,汇丰(台湾)商业银行近日也将发行总额150亿台币的主顺位金融债券.上述新债预计在2月交割.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,少数低至0.79%,同于上日.
券商表示,今日紧缩因素有400亿台币的五年公债102/2 交割,周四则有华航 109亿台币公司债交割.(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当