版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 10:40 BJT

标题新闻: 菲律宾央行总裁称该国低利率政策立场适当,并称去年国际收支顺差或达89亿美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐