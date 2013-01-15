(重发)更新版 1-新债招标: 中国国开行"F4"浮息债首发受捧,三年和五年期更受青睐

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* 国开"F4"浮息债首发受捧,因绝对收益水平尚可

* 基本面确定性更强,三年和五年需求旺盛

* 主要需求或来自理财资金

路透上海1月15日 - 中国国家开发银行 周二上午首次同发的四期浮息债(市场戏称"F4"),整体需求良好.其中期限稍短的三年和五年品种更受追捧,除七年品种中标利差与预期接近外,其余三期定位均低于预估.

市场人士表示,目前定存浮息债的绝对收益水平尚可,加之今年通胀压力可能有所抬头,因此受到资金的关注,特别是偏短期的三年和五年品种,由于基本面确定性更强,成为配置优选.

他们并指出,国开行"F4"浮息债首次亮相,吸引了众多机构以"尝鲜"的心态参与,但机构自营并不是主导力量,更主要的配置需求可能来自于理财资金.

"其实早上问了一下,自营资金的需求一般,可能是理财那边要的比较多.绝对收益还可以,如果对今年通胀看的比较高的话,就可以配一些,"上海一银行交易员称.

而此次七年品种需求稍差,市场人士认为,因该期限品种相较固息而言,绝对收益水平缺乏吸引力.

中债定存基准浮息政金债曲线 显示,三年、五年、七年和10年期利差分别为97.32bp(基点)、116.85bp、124.31bp和151.60bp,对应收益率为3.9732%、4.1685%、4.2431%和4.5160%.

参考中债固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 计算,二级市场浮息政金债与固息政金债的利差,三年、五年、七年和10年期分别为5.56bp、-3.15bp、-14.39bp和4.76bp,其中七年品种负利差最大.

本次招标具体结果如下:

三年 五年 七年 10年

中标利差 90bp 112bp 128bp 145bp

预期均值 97bp 117bp 127bp 151bp

投标倍数 3.19 2.32 1.51 1.82

本次招标的为国开行2013年第六期至第九期金融债,具体条款如下:

第六期 第七期

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 1月17日 1月17日

分销期 1月16日-1月17日 1月16日-1月17日

上市日 1月23日 1月23日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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第八期 第九期

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 1月17日 1月17日

分销期 1月16日-1月17日 1月16日-1月17日

上市日 1月23日 1月23日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%

发行人增发权利 保留 保留