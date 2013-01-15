(重发)更新版 1-新债招标: 中国国开行"F4"浮息债首发受捧,三年和五年期更受青睐

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
(重发以对齐文内表格)
* 国开"F4"浮息债首发受捧,因绝对收益水平尚可
* 基本面确定性更强,三年和五年需求旺盛
* 主要需求或来自理财资金
路透上海1月15日 - 中国国家开发银行 周二上午首次同发的四期浮息债(市场戏称"F4"),整体需求良好.其中期限稍短的三年和五年品种更受追捧,除七年品种中标利差与预期接近外,其余三期定位均低于预估.
市场人士表示,目前定存浮息债的绝对收益水平尚可,加之今年通胀压力可能有所抬头,因此受到资金的关注,特别是偏短期的三年和五年品种,由于基本面确定性更强,成为配置优选.
他们并指出,国开行"F4"浮息债首次亮相,吸引了众多机构以"尝鲜"的心态参与,但机构自营并不是主导力量,更主要的配置需求可能来自于理财资金.
"其实早上问了一下,自营资金的需求一般,可能是理财那边要的比较多.绝对收益还可以,如果对今年通胀看的比较高的话,就可以配一些,"上海一银行交易员称.
而此次七年品种需求稍差,市场人士认为,因该期限品种相较固息而言,绝对收益水平缺乏吸引力.
中债定存基准浮息政金债曲线 显示,三年、五年、七年和10年期利差分别为97.32bp(基点)、116.85bp、124.31bp和151.60bp,对应收益率为3.9732%、4.1685%、4.2431%和4.5160%.
参考中债固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 计算,二级市场浮息政金债与固息政金债的利差,三年、五年、七年和10年期分别为5.56bp、-3.15bp、-14.39bp和4.76bp,其中七年品种负利差最大.
本次招标具体结果如下:
三年 五年 七年 10年
中标利差 90bp 112bp 128bp 145bp
预期均值 97bp 117bp 127bp 151bp
投标倍数 3.19 2.32 1.51 1.82
本次招标的为国开行2013年第六期至第九期金融债,具体条款如下:
第六期 第七期
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
缴款/起息日 1月17日 1月17日
分销期 1月16日-1月17日 1月16日-1月17日
上市日 1月23日 1月23日
基本承销额 无 无
付息频率 半年付息 半年付息
承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留 保留
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第八期 第九期
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
缴款/起息日 1月17日 1月17日
分销期 1月16日-1月17日 1月16日-1月17日
上市日 1月23日 1月23日
基本承销额 无 无
付息频率 半年付息 半年付息
承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%
发行人增发权利 保留 保留
------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当