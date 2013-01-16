香港房地产: 未来三至四年一手住宅市场可提供6.7万个私人单位--特首施政报告

路透香港1月16日 - 香港特区行政长官梁振英周三在说明2013年施政报告时称,未来三至四年一手住宅市场可提供6.7万个私人单位.

梁振英正在立法会作上述报告,他并称由2018年起五年内,公屋总供应量以至少10万个为产量目标.

是次为梁振英于去年7月就任特首后首份发表的施政报告,内容将包涵香港经济发展、房屋及土地、贫穷、安老助弱及环保等范畴.

香港大学日前发表的民意调查显示,在施政报告应重点处理的问题中,房屋是最多受访市民认为应首要解决的问题.香港住宅楼价去年累计升幅达两成,为连续四年上升.住屋租金在楼价带动下亦走高,低收入人士住屋问题受到关注.

虽然政府去年10月底推出买家印花税和"加强版"特别印花税两项"辣招",但楼价在短暂微幅回落后再重拾升轨.