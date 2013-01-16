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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 11:56 BJT

香港房地产: 未来三至四年一手住宅市场可提供6.7万个私人单位--特首施政报告

路透香港1月16日 - 香港特区行政长官梁振英周三在说明2013年施政报告时称,未来三至四年一手住宅市场可提供6.7万个私人单位.

梁振英正在立法会作上述报告,他并称由2018年起五年内,公屋总供应量以至少10万个为产量目标.

是次为梁振英于去年7月就任特首后首份发表的施政报告,内容将包涵香港经济发展、房屋及土地、贫穷、安老助弱及环保等范畴.

香港大学日前发表的民意调查显示,在施政报告应重点处理的问题中,房屋是最多受访市民认为应首要解决的问题.香港住宅楼价去年累计升幅达两成,为连续四年上升.住屋租金在楼价带动下亦走高,低收入人士住屋问题受到关注.

虽然政府去年10月底推出买家印花税和"加强版"特别印花税两项"辣招",但楼价在短暂微幅回落后再重拾升轨.

梁振英同时表示,"住屋供应短缺一日不解决,我们就不得不限制外来需求和压抑炒卖需求.在其他容易出现短缺问题的环节上,我会同样优先照顾香港人的需要."(完) (记者 梁慧仪/雷美珍/李珊珊; 审校 张喜良)
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