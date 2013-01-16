香港房地产: 未来三至四年一手住宅市场可提供6.7万个私人单位--特首施政报告

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港1月16日 - 香港特区行政长官梁振英周三在说明2013年施政报告时称,未来三至四年一手住宅市场可提供6.7万个私人单位.
梁振英正在立法会作上述报告,他并称由2018年起五年内,公屋总供应量以至少10万个为产量目标.
是次为梁振英于去年7月就任特首后首份发表的施政报告,内容将包涵香港经济发展、房屋及土地、贫穷、安老助弱及环保等范畴.
香港大学日前发表的民意调查显示,在施政报告应重点处理的问题中,房屋是最多受访市民认为应首要解决的问题.香港住宅楼价去年累计升幅达两成,为连续四年上升.住屋租金在楼价带动下亦走高,低收入人士住屋问题受到关注.
虽然政府去年10月底推出买家印花税和"加强版"特别印花税两项"辣招",但楼价在短暂微幅回落后再重拾升轨.
梁振英同时表示,"住屋供应短缺一日不解决,我们就不得不限制外来需求和压抑炒卖需求.在其他容易出现短缺问题的环节上,我会同样优先照顾香港人的需要."(完) (记者 梁慧仪/雷美珍/李珊珊; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。