《Wasik专栏》中型股常有超越大型股表现,值得关注

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik 编译 张若琪
路透芝加哥1月14日 - 就像排行中间的孩子一样,中型股时常被大型股锋芒盖过.标准普尔400中型股指数的最大两支成分股,一支是生物制药股Regeneron Pharmaceuticals Inc,一支是资讯科技(IT)公司Equinix Inc.而非苹果 或强生(Johnson & Johnson).
但投资界疏忽中型股,往往是忽视了这类股票表现时常超越大型股、值得加入投资组合的事实.中型股通常是指市值在10亿-40亿美元的企业,但最高也有达到约130亿美元的.
以市值90亿美元的航天业电子仪器制造商Ametek 为例.该公司很少登上头条新闻,但其股价1月4日触及52周高点.整体来说,标普中型股指数今年以来至1月11日止上扬近4%.同期大型股的标普500指数涨幅为3.2%.
中型股往往表现优异,是因为不会时刻受到分析师和金融媒体追踪,能够灵活增长获利和收购企业.而随着多头市场的成熟,机构投资者也有转进中小型股的趋势.
此外还有更好的理由让人考虑中型股: 和标普500大型股指数相比,中型股长期表现更好.标准普尔对400中型股指数进行了研究,期间涵盖1991年7月到2011年12月,发现中型股平均报酬为1.04%,而大型股指数则为0.75%.
依夏普比率(Sharpe Ratio)衡量,经风险调整后,中型股的表现也比大型股好50%.上述期间中型股唯一居于劣势的就是标准差指标.中型股波动程度要高2个百分点以上.
分期间来看,中型股在三年、五年、10年和15年的表现都胜过大型股.在这项研究中,中型股的领先优势最高达到4个百分点.
**如何投资**
由于投资时有六种主要指数可选,很难确定选择哪支上市交易的指数基金.加上每种指数对中型股的定义略有差别,因此更令人困惑.
投资分析师Kurt Shrout在"Seeking Alpha"一文中检视了各期的回报差异发现,从1983-2011年,标普400和罗素中型股是表现最好的指数.相关文章请参阅(link.reuters.com/jab35t)
追踪标普400指数的主要ETF是iShares Core S&P Mid-CAP ETF,这档ETF包含Regeneron和Ametek,生产小苏打的Church & Dwight Co Inc 及铁路公司Kansas City Southern.该档ETF在今年以来至1月11日涨约4%,去年上扬近18%,在总回报方面比标普500指数好2个百分点.
不过投资中型股也要谨慎,因为那会增加投资组合的风险.而且市场下跌时,中型股当然也无法幸免.
中型股也有一些行业集中的风险.如果检视标普中型股指数成分的饼状统计图,近四分之一投资于金融企业,17%在工业,15%在资讯科技.如果经济处于成长时期,这样的组合成绩会很好,但如果经济放缓,结果可能就相反了.
因此整体股票配置中,或最高可纳入10%的中型股.中型股最适合那些风险收益均衡,又不过分担心持有不知名股票的长期投资人.(完) (译文审校 程琳)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
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