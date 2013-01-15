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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 11:23 BJT

《汇市简讯》日本经济财政大臣甘利明讲话给美元兑日圆多头带来压力

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* 日本经济财政大臣甘利明称日圆过度贬值将带来负面影响

* 指出进口物价可能跳涨

* 美元兑日圆应声下挫40点

* 认为日圆跌速过快

* 纽约时段低点89.08为支撑位,89.63高位为阻力位.(完)

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