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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 11:25 BJT

《汇市简讯》美元指数下看79.28和79.00

0309GMT

* 上周四美元指数走势偏空的外包日线型态后,低点逐次下移

* 下看1月低位79.28,然后是12月趋势低位79.00

* 日线动能指标偏空,走势偏向下行

* 5日移动均线切入位79.76为首道阻力位

* 浏览技术图表,请点选:(link.reuters.com/nuc35t).(完)

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