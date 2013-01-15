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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 11:57 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在低点获得日本进口商的良好买气

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* 美元/日圆在低位时获得来自日本的良好买气

* 日本进口商等买家伺机出手买入.(完)

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