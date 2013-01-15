中国债市动态: 宽松资金推动现券短端收益率稍跌,开年配置需求仍大

路透北京1月15日 - 中国银行间债市周二早盘现券短端受宽裕资金推动收益率稍跌,不过中长端持稳,曲线陡峭程度加大.交易人士指出,资金续宽,短期看机构开年配置需求的压力仍大.

稍早中国国开行 浮息债"F4"首次招标,且除七年期外,三、五和10年招标结果均低于预期.交易员们认为,国内经济温和回暖,市场预期未来降息或不是大概率事件,激发配置资金积极参与今日新债发行.

"中长比较稳定,短期往下走了2-3个基点(bp)吧."华中一银行交易员表示.

中国央行周二公开市场仅进行了14天逆回购,操作量减至100亿元人民币,逆回购单日操作规模缩至约五个月低点.但银行间资金市场周二早盘隔夜和七天期回购加权利率仅上涨不足10个基点(bp),市场流动性依旧保持了相对宽松态势.

业内人士周二透露,中国国家开发银行 上午招标的三、五和10年期定存基准浮息债,中标利差分别为90个基点(bp)、112bp和145个bp,均低于此前预测均值.不过同期招标的七年期定存基准浮息债中标利差128bp,与此前127bp的预测均值相符.