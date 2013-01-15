中国债市动态: 宽松资金推动现券短端收益率稍跌,开年配置需求仍大

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透北京1月15日 - 中国银行间债市周二早盘现券短端受宽裕资金推动收益率稍跌,不过中长端持稳,曲线陡峭程度加大.交易人士指出,资金续宽,短期看机构开年配置需求的压力仍大.
稍早中国国开行 浮息债"F4"首次招标,且除七年期外,三、五和10年招标结果均低于预期.交易员们认为,国内经济温和回暖,市场预期未来降息或不是大概率事件,激发配置资金积极参与今日新债发行.
"中长比较稳定,短期往下走了2-3个基点(bp)吧."华中一银行交易员表示.
中国央行周二公开市场仅进行了14天逆回购,操作量减至100亿元人民币,逆回购单日操作规模缩至约五个月低点.但银行间资金市场周二早盘隔夜和七天期回购加权利率仅上涨不足10个基点(bp),市场流动性依旧保持了相对宽松态势.
业内人士周二透露,中国国家开发银行 上午招标的三、五和10年期定存基准浮息债,中标利差分别为90个基点(bp)、112bp和145个bp,均低于此前预测均值.不过同期招标的七年期定存基准浮息债中标利差128bp,与此前127bp的预测均值相符.
二级市场上,剩余期限约2.28年的国债120007最新报价收益率 为3.0750%/3.0601%,上日尾盘为3.0999%/3.0701%.(完) (发稿 康熙泽; 审校 林高丽)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当