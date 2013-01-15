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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 17:38 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月15日

路透香港1月15日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2013年以来已在香港交易所上市公司一
览表:
    
    新股申购:
    
 公开招股日   公司名称                 发行量    集资额       发行价     上市日      保荐人
                                       (亿股)    (亿港元)     (港元)                 
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 *1/11-16     滉达富控股               0.6       0.6-0.9      1-1.5      1/23        联昌证券
 12/31-1/8    金轮天地                 4.5       7.56*        1.68*      1/16        法国巴黎资本
                                                                                     
 
    2013年已上市新股:   
    
 上市日      公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
 -------------------------------------------------------------------------------------
 *1/15       迅捷环球                0.82        1.23        升39%        信达国际
                                                                          
 
  注: *代表新增或已更新内容.(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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