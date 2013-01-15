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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 13:10 BJT

日本经济: 安倍晋三就央行政策与经济顾问进行了讨论--财政大臣

路透东京1月15日 - 日本经济财政大臣甘利明称,首相安倍晋三周二与内阁部长和经济顾问讨论了整体货币政策,但未谈及下任央行总裁人选问题.

安倍邀请他的经济顾问到首相府邸,听取他们对货币政策的意见,其中包括支持积极放松货币政策的学者滨田宏一.

日本内阁官房副长官称,安倍在会议上呼吁需要采取大胆货币宽松政策.民间部门专家称需要采取大胆的货币政策对抗通缩,专家参与了关于将日本央行通胀目标设为2%的讨论.(完)

(编译 白云; 审校 隋芬)

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