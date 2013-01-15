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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 17:44 BJT

表格: 英国12月CPI较上年同期增长2.7%,创去年5月以来最大增幅

路透伦敦1月15日 - 英国国家统计局周二公布:

* 英国12月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.5%,较上年同期增长2.7%(预估为按年增长2.7%)

* 英国12月CPI较上年同期增幅创去年5月以来最高

* 英国12月零售物价指数(RPI)较前月上升0.5%;较上年同期上升3.1%(预估为按年增长3.0%)

以下为详细数据:

12月 11月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.5 0.2 0.5

较上年同期%　　　 2.7 2.7 2.7

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.2 0.1

较上年同期% 2.4 2.6

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.5 持平 0.5

较上年同期%　　　 3.1 3.0 3.0

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.4 0.1 0.5

较上年同期%　 3.0 2.9 3.0 (完)

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(编译 田建华; 审校 孙茉莉)

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