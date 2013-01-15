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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 12:58 BJT

路透基点: 宏致电子股份有限公司寻求融资10亿台币--RLPC

路透香港1月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,台湾上市的宏致电子股份有限公司寻求融资10亿台币(合3,500万美元),用作运营资本.

接近该交易的消息人士称,磋商的利率水平是台湾次级市场商业本票利率加码65-75个基点.

宏致电子股份有限公司为便携电子产品生产配件,其市值为45亿台币.(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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