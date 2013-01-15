版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 17:47 BJT

表格: 英国12月PPI产出物价较上月降0.1%,预估为持平

附注:

* 为PPI核心产出物价自6月以来最大较上年同期增幅.

**为投入物价自6月以来首次较上月下降.(完)(完)

浏览英国数据相关新闻,请点选

浏览主要国家经济指标背景介绍请点选 (编译 沈以文; 审校 侯向明)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐