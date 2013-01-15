台湾债市: 殖利率微幅收低,台股偏弱及外资进驻短券令台债略偏多

路透台北1月15日 - 台湾公债殖利率周二大致微幅收低.交易商指出,受外资汇入资金进驻短券影响,市场主流五年券102/2殖利率开低带动其他券种跟着收低,不过反应幅度并不大,料短线台债未脱狭幅区间整理格局.

他们并表示,由于市场尚在等待美国新一波举债上限谈判结果,目前正值国际面消息空窗期,因此台债缺乏明确方向,只能每天略为反应台股震荡走势,预估明天102/2殖利率主要交投在0.90%上下;101/9殖利率区间则落在1.16-1.17%.

"台股(加权指数)往下、台债就小幅偏多."一证券交易主管说.

另有交易员则提及,前一波外资汇入的资金陆续投入短券,支撑五年券102/2的小多头,今天殖利率跌破0.90%的整数关卡.但因该券尚处消化筹码阶段,短线殖利率恐难有明显向下修正的走势.至于今天表现最为强势的102/1,则是因部分交易商看到该券有甜头,已经跟进作多的行列,令近期该券殖利率急跌,料短期可能先测试1.40%的整数关卡就会盘整向上.

台湾股市加权股价指数 周二小跌0.75%至7,765.02点.交易员普遍认为,今天台股走势偏弱,略为激励台债略偏多反应.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 -0.90 0.8980 0.8970-0.9030 147.5

10 101/9 -0.70 1.1640 1.1621-1.1675 70.0

15 102/1 -1.90 1.4310 1.4300-1.4460 10.5

20年新券102/3将于下周三(23日)公开标售,大型寿险交易员指出,在15年券102/1得标利率高于市场预期后,对于102/3较感兴趣,初步预估这次得标利率将在1.60%附近,标售利率可望不会续创历史新低.

但有银行交易员称,上次20年券得标比重以银行的40%为最高,所以这次银行参与竞标仍为标售结果增添变数,仍不排除有续创新低的可能性.

国际盘方面,上述寿险交易员表示,目前最重要的是美债殖利率没有进一步向上突破,且已有新区间出来,暂守稳在1.8-1.9%,对于台债空方压力会大一点.

美国公债价格周一变动不大,指标公债收益率接近约一周半最低水准,因美联储买入长期公债和股市走弱带动的投资者避险买盘. 指标美国10年期公债价格 最新上涨1/32,收益率报1.859%,稍早曾触及1.831%的低位.10年期公债收益率上周五收在1.866%.

此外,市场也关注鸿海 及台积电 的标债结果.台积电周二将招标五、七及10年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.25-1.265%、1.35-1.40%与1.50-1.54%. 鸿海同日将招标五及七年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.30-1.35%、1.40-1.45%.

年期 期别 收盘价

30 101/8 没有成交

20 101/7 没有成交

15 102/1 1.4310

10 101/9 1.1640

5 101/6 0.8983