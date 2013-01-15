印度将领威胁要报复巴基斯坦

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里1月14日 - 印度陆军总司令比克拉姆·辛格（Bikram Singh）威胁要对巴基斯坦采取报复行动，称因巴基斯坦1月8日在有争议的克什米尔地区杀害了两名印度士兵。辛格表示，他已要求当地指挥官对挑衅行为作出积极有力的回应。
印度方面指控巴基斯坦士兵对其中一名印度士兵割喉及斩首，这激发了印度国内民众的愤怒情绪。
尽管印巴两国互相指责，分析人士则认为双方关系彻底破裂的可能性很低。
辛格在记者会上称，将印度士兵斩首的行为“令人毛骨悚然”，称“我们保留采取报复行动的权力，时机和地点由我们选”。
辛格表示，只要巴方遵守在克什米尔停火协议，印度军方也将遵守；但如果巴方违反协议，印方将立即作出回应。
“我期望我在控制线附近的所有指挥官们，在面临挑衅和炮火时采取积极的、进攻性的行动。”
他补充道：“1月8日的袭击是有预谋的、预先策划的行动。这样的行动需要预先计划和详细侦察。”(完)
编译：李富强 发稿：朱淑珍
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当