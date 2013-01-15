朱迪·福斯特金球奖颁奖礼正式出柜

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加利福尼亚比佛利山1月13日 - 第70届金球奖颁奖典礼周日举行，好莱坞女影星朱迪·福斯特(Jodie Foster)在颁奖礼上终于承认自己的同性恋者身份，并笑称不会为个人私事而召开新闻发布会。
一向对私生活三缄其口的福斯特在金球奖颁奖礼突然大方承认自己的性取向，令在座的众多明星与好莱坞重量级人物大为吃惊。50岁的福斯特获得第70届金球奖终身成就奖，她曾凭藉《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)与《暴劫梨花》(The Accused)两次获封奥斯卡影后。
福斯特并称，就性取向问题，自己一向对家人和亲近的朋友开诚布公。
福斯特在颁奖礼上对近期分手的前女友席妮·伯娜德(Cydney Bernard)表示感谢，“感谢你席妮，我为我们现代的家庭、为我们的孩子而感到骄傲。”二人分手前相伴多年并共同养育两子。
由于未曾公开承认自己为同性恋者，福斯特多年来受同志群体猛烈批评。而福斯特称自己之所以如此在乎个人隐私是因为自己入行太早。
“如果你还是孩童时便已经成为公众人物，你会不顾一切的想要过上真实而又诚实的普通生活，所以你可能会把自己的私生活放在最重要的位置。”福斯特3岁时便已踏入演艺圈。(完)
编译：辛毅 发稿：王燕焜
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
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