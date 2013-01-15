英国威廉王子夫妇第一个孩子将于7月出生

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月14日 - 英国威廉王子办公室周一宣布，威廉王子和凯特王妃的第一个孩子将于7月出生。这结束了凯特王妃可能怀的是双胞胎的猜测。
在英国政府修改王位继承法之际，威廉王子和凯特王妃的第一个孩子将备受媒体和公众关注，特别是孩子的性别。修改后的王位继承法将取消性别限制，可确保威廉王子和凯特王妃的第一个孩子成为继威廉后的英国王位第三顺位继承人。
“剑桥公爵和公爵夫人非常欣喜地确认，他们的一个孩子将于7月出生，”威廉王子办公室在一份声明中称。
现年31岁的凯特王妃去年12月因严重晨吐反应住院治疗四天，而这种反应在怀有双胞胎的女性身上较为常见。
“自上月入院治疗后，公爵夫人的身体状况持续好转，”声明补充说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
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