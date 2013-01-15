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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 13:51 BJT

台湾股市: 收低58.95点,鸿海等苹果供应商股价下挫

路透台北1月15日 - 台湾股市周二下跌0.8%,为五个交易日来首度收低,受鸿海 等苹果供应商股价拖累,因媒体报导称苹果削减了向Japan Displays Inc和夏普等供应商的液晶显示器面板订单.

台湾加权股价指数 收低58.95点至7,765.02点.鸿海重挫3.4%,玉晶光 跌2.2%,令电子类指数 下挫0.95%.

初步数据显示,大盘成交值 为913.88亿台币,上交易日为751.32亿.(完)

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