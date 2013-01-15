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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 13:54 BJT

澳洲股市: 小幅收低0.1%,矿业股走疲

路透墨尔本1月15日 - 澳洲股市周二收低0.1%,因铜价与铁矿石价格疲软,打压矿业股走低,拖累大盘.

投资者对矿商力拓拟增产的消息反应不大.消息称,力拓 计划今年铁矿石产量增加15%.该股收低0.1%.

力拓发布的季度产出报告称,公司2012年铁矿石产量升至2.53亿吨,超过自身预估,因中国需求回暖带动铁矿石价格反弹.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数 跌3.1点至4,716.6点.该指数昨日上涨0.2%.(完)

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