美国个股: 沃尔玛未来五年计划在美国聘用逾10万名退伍军人

路透1月15日 - 全球最大的零售商沃尔玛 表示计划未来五年在美国聘用逾10万名退伍军人,此举受到第一夫人米歇尔·奥巴马的支持.

沃尔玛美国执行长Bill Simon在周二对全美零售商联合会发表的演说中称,多数退伍军人将被安排到沃尔玛商场和山姆会员店,部分人会安排在配送中心.

沃尔玛将从5月的阵亡将士纪念日开始陆续寄出录用信.任何一位正式退伍不到12个月的退伍军人都将收到录用信.

"聘用退伍军人是最棒的商业决定之一...他们有应对很大压力的经验."Simon在演讲中称.路透获得了一份他的演讲稿复印件.

沃尔玛在声明中称,其与白宫就聘用承诺做过交流,第一夫人米歇尔·奥巴马的团队对与沃尔玛合作表示出兴趣.

"随着战争结束,我们的军人将陆续回国,这时我们所有人--不仅是政府,还有企业和非盈利组织--尽力为那些曾经非常勇敢地为我们服务的人提供服务,比任何时候都更重要."米歇尔·奥巴马在沃尔玛声明中说.

沃尔玛在美国约有130万名员工,是该国最大的私人雇主.(完)