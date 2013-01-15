美国个股: 沃尔玛未来五年计划在美国聘用逾10万名退伍军人

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透1月15日 - 全球最大的零售商沃尔玛 表示计划未来五年在美国聘用逾10万名退伍军人,此举受到第一夫人米歇尔·奥巴马的支持.
沃尔玛美国执行长Bill Simon在周二对全美零售商联合会发表的演说中称,多数退伍军人将被安排到沃尔玛商场和山姆会员店,部分人会安排在配送中心.
沃尔玛将从5月的阵亡将士纪念日开始陆续寄出录用信.任何一位正式退伍不到12个月的退伍军人都将收到录用信.
"聘用退伍军人是最棒的商业决定之一...他们有应对很大压力的经验."Simon在演讲中称.路透获得了一份他的演讲稿复印件.
沃尔玛在声明中称,其与白宫就聘用承诺做过交流,第一夫人米歇尔·奥巴马的团队对与沃尔玛合作表示出兴趣.
"随着战争结束,我们的军人将陆续回国,这时我们所有人--不仅是政府,还有企业和非盈利组织--尽力为那些曾经非常勇敢地为我们服务的人提供服务,比任何时候都更重要."米歇尔·奥巴马在沃尔玛声明中说.
沃尔玛在美国约有130万名员工,是该国最大的私人雇主.(完)
(编译 白云; 审校 程琳)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。