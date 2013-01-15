台湾汇市: 台币收于平盘附近,台股走跌投机资金趋于平静

* 外资双边承作 * 出口商抛汇亦不积极 * 明日主要交投料游走28.950附近 路透台北1月15日 - 台币兑美元 周二收盘微升0.2分.在国际金融市场趋于安静, 台股表现未尽理想的情况下,投机资金也暂事休息,于双边承作,市场实质需求亦不多,汇价在 极窄区间来回,交易员料本周余日台币难以走远,仍在28.950附近徘徊. 汇银人士指出,上日美联储主席贝南克的谈话略显温和,加上非美货币虽持于当前偏强水 位,但未能续创新高,都难以为市场指引方向.投机资金因国际主要货币未能指出一致方向而趋 于安静,有实质需求的出口商则不急于抛汇,成交量再度萎缩,交易员认为当前台币或随之在极 窄区间内整理. "成交量少的时候,哪一边都不容易突破,...看看台股未来的表现吧."一本地银行交易员 说. 市场人士指出,台股走跌同样令外资却步,但国际基本面没有明显变化,经济温和回升的预 期仍在,包括人民币 及韩元 等并没有明显回档,因此台币在农历春节前 偏升的趋势没有改变,但速度调控上将配合国际消息面的释出,及年前台币资金需求的发酵,不 会太快. 此外,他们认为,本周五中国将发布的总体经济数据或再进一步强化经济回暖的预期,如果 数据符合市场期待,料亚币仍有些许上档空间. 中国国家统计局将于周五公布第四季GDP增速等数据.路透综合20余家机构预测中值结果 显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预计缓慢回升 至7.8%,证实中国经济已进入企稳复苏阶段. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价再度趋于收 敛,一周期报价已回到平盘附近,显示市场对短期台币升值预期已渐消散. 台股加权指数 周二收跌0.75%,报7,765.02点;外资及陆资今日在台股卖超37.79亿 台币,连续第二天卖超. 新兴汇市方面,印尼卢比周二在一项债券标售活动之前走跌,因市场认为部分投资人可能 会撤出印尼转往亚洲其他国家,泰铢及马币(林吉特)则在亚洲货币之中涨幅居前,因有资金流 入. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周一敦促美国议员上调举债上限,以避免灾 难性的债务违约,警告美国经济仍然可能受到关于赤字的政治僵局的拖累. 本周重要事件及数据包括周三美国公布12月消费者物价指数(CPI);周四美国12月房屋开 工和建筑许可;周五中国政府举行国民经济运行发布会,公布固定资产投资等数据. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.056 29.058 28.941-29.069 29.060 6.64 7.00 元太外汇经纪公司 28.955 28.960 28.942-28.980 28.980 3.01 3.23 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.035 -0.065/-0.050 美元/台币六个月期 -0.270/-0.245 -0.290/-0.265 (完)