《中国2013年经济指标各方预测值一览》--1月15日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透北京1月15日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2013年 2013年 2012年12月/2012年全年 国内生产 -- *8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/13年1月 7.4%/-- 总值(GDP) *略超8%/中国国际经济交流中心/1月 (7.4%为2012年三季度数据 ) *8%左右/国务院发展研究中心/1月 7.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月 8-8.5%/交行金融研究中心/12月 8.4%/世界银行/12月 8%左右/国家信息中心/12月 7.5%/美银美林/12月 7.5%/巴克莱资本/12月 8%/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 8.2%/中国社科院/12月 7.7%/野村首席中国经济学家张智威/12月 8%/苏格兰皇家银行/11月 8.2%/摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹/11月 9.3%/人民大学/11月 8.5%/经合组织(OECD)/11月 8%/摩根大通/11月 居民消费 -- *3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/13年1月 *2.5%/*2.6% 价格指数(CPI) *3%-4%/中国国际经济交流中心/1月 3.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月 3.5%左右/交行金融研究中心/12月 3%左右/国家信息中心/12月 4%/巴克莱资本/12月 3%左右/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 3%/中国社科院/12月 4.1%/人民大学/11月 2.7%/中金/11月 工业生产者出厂 -- -- *-1.9%/*-1.7% 价格指数(PPI) 广义货币 -- 16.5%/人民大学/11月 *13.8%/*13.8% 供应量(M2) 新增人民币贷款 -- 9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月 *4,543亿元/*8.2万 亿元 9万亿左右/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 -- 2,400亿美元左右/国家信息中心/12年12月 *316.2亿美元/*2,311亿 美元 社会消费品 -- 14.6%/国家信息中心/12年12月 14.9%/-- 零售总额 (14.9%为2012年11月数据) 固定资产投资 -- 22%/国家信息中心/12年12月 20.7%/-- (不含农户) 21.5%/摩根大通/11月 (20.7%为2012年1-11月数据) 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) (整理 曹巍浩; 审校 刘昕/边竞)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当