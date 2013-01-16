中国数据: 12月全国实际使用外资(FDI)同比下降4.5%--商务部

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京1月16日 - 中国商务部周三公布,去年12月全国实际使用外资(FDI)金额117亿美元,同比下降4.5%.
商务部并称,2012年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%.
此前数据显示,11月FDI金额82.9亿美元,同比下降5.4%;1-11月全国实际使用外资金额1,000.2亿美元,同比下降3.6%.
而2011年全年中国实际使用外资金额1,160.11亿美元,创历史新高,同比增长9.72%.
历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 金额 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01 117.57 77.26 99.97 122.42 同比 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05 -0.74 -6.1 -0.9 -0.3 -12.73(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。