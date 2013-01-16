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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 10:03 BJT

中国数据: 12月全国实际使用外资(FDI)同比下降4.5%--商务部

路透北京1月16日 - 中国商务部周三公布,去年12月全国实际使用外资(FDI)金额117亿美元,同比下降4.5%.

商务部并称,2012年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%.

此前数据显示,11月FDI金额82.9亿美元,同比下降5.4%;1-11月全国实际使用外资金额1,000.2亿美元,同比下降3.6%.

而2011年全年中国实际使用外资金额1,160.11亿美元,创历史新高,同比增长9.72%.

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 金额 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01 117.57 77.26 99.97 122.42 同比 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05 -0.74 -6.1 -0.9 -0.3 -12.73(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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