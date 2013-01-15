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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 15:07 BJT

中国股市: 沪综指收涨至七个半月新高,A股成交额亦创十个月高位

路透北京1月15日 - 中国股市沪综指周二收涨至七个半月高位,A股成交额亦再创新高.
分析师指出,宏观环境持续回暖,且海外资金入市有望进一步入市改善供求关系令多头持续气
盛,预计短线大盘将持续震荡走强.
    
    沪综指 收报2,325.682点,涨13.942点或0.6%,此前高位为去年6月1日的2,373.43
6点;上海A股今日成交继续放大至1,406亿元人民币,创自去年3月14日1,702亿元以来新高;上
日为1,231亿元.
    
    "整体看市场还在上涨过程中,没有完成,市场这一波上涨由权重板块带动,鼓舞了市场信
心,持仓量回升,热点亦比较活跃."湘财证券证券分析师徐广福称.
    
    他并指出,虽然短线大盘还会延续震荡向上格局,但2,350点附近料存一定技术压力.

    受城镇化预期持续推动,今日环保股领涨,基建及高铁概念股亦再次启动.创业环保<6008
74.SS>涨停,报5.36元.      
   
    沪深300指数 收涨0.7%,报2,595.856点.沪深300指数1月合约 尾盘报2,
596.4点,涨0.33%,成交量为432,452手.(完)

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