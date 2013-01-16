《香港报摘》--信报1月16日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 要闻版头条:
--港交所 昨天公布第五个「三年计划」--《战略规划2013─2015》,目标是发展成纵向、横向全面整合的交易所. * 其他:
--近期继续积极并购海外资产的长江基建,公布四个月内第三宗收购,斥资31.8亿港元进军纽西兰废物处理及回收业务.收购从事纵向整合废物管理业务的Enviro Waste,收购须经纽西兰当局批准,交易预料第二季完成.
--网上基金分销平台Fundsupermarket.com总经理黄展威表示,监于欧美复苏和中国经济明朗化,估值极低的内地股市上行势头极强,料将带动港股有23%的上行空间,大盘指数 可望上看28,800点.
--去年内地经济增速放缓,银行不良资产问题陆续浮现,加上接连出现理财产品风波,传统银行及影子银行的风险传导问题再惹关注.中国银监会前主席刘明康昨天在港出席活动时表示,只要内地经济增长维持在7%至8%,银行业的风险可控.他又指,在目前尚无更佳选择下,75%的贷存比率要求仍是最简单、透明并管用的监管工具.(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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