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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 09:00 BJT

《香港报摘》--信报1月16日

* 要闻版头条:

--港交所 昨天公布第五个「三年计划」--《战略规划2013─2015》,目标是发展成纵向、横向全面整合的交易所. * 其他:

--近期继续积极并购海外资产的长江基建,公布四个月内第三宗收购,斥资31.8亿港元进军纽西兰废物处理及回收业务.收购从事纵向整合废物管理业务的Enviro Waste,收购须经纽西兰当局批准,交易预料第二季完成.

--网上基金分销平台Fundsupermarket.com总经理黄展威表示,监于欧美复苏和中国经济明朗化,估值极低的内地股市上行势头极强,料将带动港股有23%的上行空间,大盘指数 可望上看28,800点.

--去年内地经济增速放缓,银行不良资产问题陆续浮现,加上接连出现理财产品风波,传统银行及影子银行的风险传导问题再惹关注.中国银监会前主席刘明康昨天在港出席活动时表示,只要内地经济增长维持在7%至8%,银行业的风险可控.他又指,在目前尚无更佳选择下,75%的贷存比率要求仍是最简单、透明并管用的监管工具.(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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