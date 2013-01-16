《香港报摘》--经济日报1月16日

* 要闻版头条:

--中港两地逾万亿元资金互动的新措施,将由RQFII(人民币合格境外机构投资者)抢先于今年启动.财经事务及库务局副局长梁凤仪昨出席亚洲金融论坛后表示,今年内有望将RQFII申请资格扩大至香港金融机构,并获得优先对待,可在2,000亿元人民币额度之中占一席位. * 其他:

--资金于股市寻找机会,更集中于细价新股炒作.昨首日挂牌的新股迅捷环球,股价最多爆升56%,吸引资金蜂拥至仍在招股的玩具制造商滉达富(上市代码 ),后者的保证金认购已逾公开发售的448倍.

--特首梁振英首份施政报告今天出台,土地房屋政策将是重中之重.据悉,报告不会出辣招遏抑楼市,将集中火力增加短、中及长期供应,特别是主导权较大的公营房屋,强调会"寸土必争",填海是开拓土地的重要渠道.

--为了进一步便利银行取得人民币流动资金,金管局总裁陈德霖昨在亚洲金融论坛表示,今日起将一星期人民币回购协议的通知期缩短至1个工作天,由原来的T+2(交易日后2天)缩短至T+1(交易日后1天).(完)