《香港报摘》--经济日报1月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条:
--中港两地逾万亿元资金互动的新措施,将由RQFII(人民币合格境外机构投资者)抢先于今年启动.财经事务及库务局副局长梁凤仪昨出席亚洲金融论坛后表示,今年内有望将RQFII申请资格扩大至香港金融机构,并获得优先对待,可在2,000亿元人民币额度之中占一席位. * 其他:
--资金于股市寻找机会,更集中于细价新股炒作.昨首日挂牌的新股迅捷环球,股价最多爆升56%,吸引资金蜂拥至仍在招股的玩具制造商滉达富(上市代码 ),后者的保证金认购已逾公开发售的448倍.
--特首梁振英首份施政报告今天出台,土地房屋政策将是重中之重.据悉,报告不会出辣招遏抑楼市,将集中火力增加短、中及长期供应,特别是主导权较大的公营房屋,强调会"寸土必争",填海是开拓土地的重要渠道.
--为了进一步便利银行取得人民币流动资金,金管局总裁陈德霖昨在亚洲金融论坛表示,今日起将一星期人民币回购协议的通知期缩短至1个工作天,由原来的T+2(交易日后2天)缩短至T+1(交易日后1天).(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。