《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--1月15日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透北京1月15日--- - 中国自汇率形成制度改革以来,也加快了外汇市场的建设,不断推出各类外汇交易品种,以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲 等交易需要. 以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元) 交易品种 11月 10月 三季度 二季度 12年一季度 11年四季度 三季度 二季度 一季度 10年全年 09年全 成交概况 年 远期 84.0 14.8 40.5 123.5 534 378.6 608 564.1 594.83 327 98 掉期 2,628.2 2,270.10 6,587.60 5,966.60 5,445.80 4,544.70 5,239 4,549.31 3,376.83 12,835 8,018 外币对 -- -- 203 428(上半年) -- 276.21 226 168.6 185.89 502 407 外汇期权 3.2 4.4 12.6 4.6 6.2 1.64 4.3 4.16 注:1.以上数据均来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》 2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易(完) (整理 李然; 审校 曾祥进)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当