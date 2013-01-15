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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 15:09 BJT

《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--1月15日

路透北京1月15日--- - 中国自汇率形成制度改革以来,也加快了外汇市场的建设,不断推出各类外汇交易品种,以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲
等交易需要.

  以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元)
  交易品种      11月        10月      三季度        二季度    12年一季度   11年四季度    三季度       二季度      一季度     10年全年  09年全
  成交概况                                                                                                                                 年
      远期      84.0        14.8        40.5         123.5           534        378.6       608        564.1      594.83          327      98
      掉期   2,628.2    2,270.10    6,587.60      5,966.60      5,445.80     4,544.70     5,239     4,549.31    3,376.83       12,835   8,018
    外币对        --          --         203   428(上半年)            --       276.21       226        168.6      185.89          502     407
  外汇期权       3.2         4.4        12.6           4.6           6.2         1.64       4.3         4.16                                 
   
   注:1.以上数据均来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》
      2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易(完)

  

 (整理 李然; 审校 曾祥进)

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