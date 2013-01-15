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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 15:38 BJT

标题新闻: 俄罗斯货运铁路运营商NefteTransService拟宣布伦敦IPO计划--消息

注:首次公开发行(IPO)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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