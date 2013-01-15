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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 15:27 BJT

《汇市简讯》 欧洲开盘:欧元/瑞郎冲高,美元/日圆承压

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* 美元/日圆报88.78,下跌0.87%;新西兰元/美元报0.8399,下跌0.32%;欧元/美元报1.3350,下跌0.22%

* 日本经济财政大臣甘利明的言论及获利盘令日圆空头受创,但整体趋势未变

* 欧元/瑞郎攻克1.2350,因空头回补势头加强

* 即将公布的经济数据:德国2012年GDP和通胀,欧洲债券标售.(完)

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