《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.82%,短期品种料仍受配置盘关注

* 招标品种: 财政部一年期固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(16日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商、保险

* 预测区间: 2.76%-2.89%

* 预测均值: 2.82%(按各家机构预测值平均

路透上海1月15日 - 中国财政部周三将招标发行一年期固息国债.路透调查显示,在经济向好而资金面维持相对宽裕的背景下,机构总体上依旧倾向短久期操作,期限较短的一年国债料仍受配置盘关注;明日该期国债中标利率接近或略低于二级市场,预测均值为2.82%.

市场人士指出,当前经济基本面持续回暖,债市收益率仍有反弹可能,而资金整体宽松又加大了机构年初的配置压力,相对而言,期限短、利率风险相对较小的一年国债应有不错的需求.

"至少今年来看,政策基本上应该是个观察期,一年的品种利率风险还不算大,"北京一银行交易员表示.

上海一银行交易员则谈到,近期从新债招标情况看,期限较短的品种明显更受欢迎,也反映当下机构的配置取向.

中国国家开发银行 周二上午首次同发的四期浮息债(市场戏称"F4"),整体需求良好.其中期限稍短的三年和五年品种更受追捧,除七年品种中标利差与预期接近外,其余三期定位均低于预估.

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,一年期品种最新收益率为2.8361%.二级市场上,剩余期限约1.15年的国债110007券 最新成交收益率为2.87%.

明日招标新债为财政部今年第二期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用混合式招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.