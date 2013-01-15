《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.82%,短期品种料仍受配置盘关注

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
* 招标品种: 财政部一年期固息国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(16日)9:30-10:30
* 受访人数: 7位(银行、券商、保险
* 预测区间: 2.76%-2.89%
* 预测均值: 2.82%(按各家机构预测值平均
路透上海1月15日 - 中国财政部周三将招标发行一年期固息国债.路透调查显示,在经济向好而资金面维持相对宽裕的背景下,机构总体上依旧倾向短久期操作,期限较短的一年国债料仍受配置盘关注;明日该期国债中标利率接近或略低于二级市场,预测均值为2.82%.
市场人士指出,当前经济基本面持续回暖,债市收益率仍有反弹可能,而资金整体宽松又加大了机构年初的配置压力,相对而言,期限短、利率风险相对较小的一年国债应有不错的需求.
"至少今年来看,政策基本上应该是个观察期,一年的品种利率风险还不算大,"北京一银行交易员表示.
上海一银行交易员则谈到,近期从新债招标情况看,期限较短的品种明显更受欢迎,也反映当下机构的配置取向.
中国国家开发银行 周二上午首次同发的四期浮息债(市场戏称"F4"),整体需求良好.其中期限稍短的三年和五年品种更受追捧,除七年品种中标利差与预期接近外,其余三期定位均低于预估.
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,一年期品种最新收益率为2.8361%.二级市场上,剩余期限约1.15年的国债110007券 最新成交收益率为2.87%.
明日招标新债为财政部今年第二期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用混合式招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期国债1月17日开始计息,1月17日至1月21日进行分销,1月23日起上市交易.(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当