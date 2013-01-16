版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 15:56 BJT

中国新债: 财政部将于下周三招标发行300亿元固息国债,期限七年

路透上海1月16日 - 中国财政部周三公告称,将于下周三(23日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币固息国债,期限七年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第三期记账式附息国债,按年付息.采用混合式招标方式,标的为利率.不进行甲类成员追加投标.

该期债1月24日开始发行并计息,1月28日发行结束,1月30日起上市交易.(完)

参看详情,请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐