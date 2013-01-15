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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 15:57 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月15日

路透北京1月15日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:53时,1港元=0.8016人民币H
KDCNY=R)
    
  公司名     A股代码        B股代码     A股股价(  B股股价  A/B股
                                          元)     (港元)    比价
  万科                                     10.12    12.50    1.01
                                                           
  深物业                                    7.03     5.58    1.57
                                                           
  南玻                                      9.19     6.12    1.87
                                                           
  深康佳                                    3.24     2.45    1.65
                                                           
  ST中华                                    4.19     1.56    3.35
                                                           
  ST中冠                                    6.95     3.21    2.70
                                                           
  深深宝                                    8.42     5.73    1.83
                                                           
  深华发                                    6.81     3.53    2.41
                                                           
  深赤湾                                   10.10    11.15    1.13
                                                           
  招商地                                   29.84    27.95    1.33
 产                                                        
  特力                                      6.42     3.64    2.20
                                                           
  飞亚达                                    8.20     7.62    1.34
                                                           
  一致药                                   34.68    31.40    1.38
 业                                                        
  深深房                                    4.01     2.91    1.72
                                                           
  ST盛润                                    9.48     5.16    2.29
                                                           
  深南电                                    4.40     2.63    2.09
                                                           
  深纺织                                    8.38     5.41    1.93
                                                           
  方大集                                    4.45     2.76    2.01
 团                                                        
  深国商                                   15.91    10.50    1.89
                                                           
  深赛格                                    4.80     2.85    2.10
                                                           
  宝石                                     12.42     7.60    2.04
                                                           
  小天鹅                                    9.70     8.51    1.42
                                                           
  粤高速                                    3.20     2.87    1.39
                                                           
  晨鸣纸                                    4.12     3.48    1.48
 业                                                        
  ST珠江                                    2.95     2.02    1.82
                                                           
  丽珠                                     33.90    28.30    1.49
                                                           
  美菱电                                    3.87     3.78    1.28
 器                                                        
  大冷股                                    7.35     5.44    1.69
 份                                                        
  粤电力                                    5.76     4.85    1.48
                                                           
  佛山照                                    6.87     5.71    1.50
 明                                                        
  江铃汽                                   17.30    18.50    1.17
 车                                                        
  沙隆达                                    6.08     3.68    2.06
                                                           
  苏常柴                                    5.75     3.87    1.85
                                                           
  威孚高                                   34.00    27.90    1.52
 科                                                        
  古井贡                                   37.70    28.72    1.64
 酒                                                        
  ST东海                                    3.45     2.68    1.61
                                                           
  长安汽                                    6.70     5.18    1.61
 车                                                        
  京东方                                    2.34     1.68    1.74
                                                           
  鲁泰                                      7.13     7.23    1.23
                                                           
  本钢板                                    3.54     2.79    1.58
 材                                                        
  张裕                                     46.74    46.85    1.24
                                                           
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
 
 (整理 尹嫄婷; 审校 曾祥进)

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