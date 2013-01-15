《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月15日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透北京1月15日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:53时,1港元=0.8016人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股 元) (港元) 比价 万科 10.12 12.50 1.01 深物业 7.03 5.58 1.57 南玻 9.19 6.12 1.87 深康佳 3.24 2.45 1.65 ST中华 4.19 1.56 3.35 ST中冠 6.95 3.21 2.70 深深宝 8.42 5.73 1.83 深华发 6.81 3.53 2.41 深赤湾 10.10 11.15 1.13 招商地 29.84 27.95 1.33 产 特力 6.42 3.64 2.20 飞亚达 8.20 7.62 1.34 一致药 34.68 31.40 1.38 业 深深房 4.01 2.91 1.72 ST盛润 9.48 5.16 2.29 深南电 4.40 2.63 2.09 深纺织 8.38 5.41 1.93 方大集 4.45 2.76 2.01 团 深国商 15.91 10.50 1.89 深赛格 4.80 2.85 2.10 宝石 12.42 7.60 2.04 小天鹅 9.70 8.51 1.42 粤高速 3.20 2.87 1.39 晨鸣纸 4.12 3.48 1.48 业 ST珠江 2.95 2.02 1.82 丽珠 33.90 28.30 1.49 美菱电 3.87 3.78 1.28 器 大冷股 7.35 5.44 1.69 份 粤电力 5.76 4.85 1.48 佛山照 6.87 5.71 1.50 明 江铃汽 17.30 18.50 1.17 车 沙隆达 6.08 3.68 2.06 苏常柴 5.75 3.87 1.85 威孚高 34.00 27.90 1.52 科 古井贡 37.70 28.72 1.64 酒 ST东海 3.45 2.68 1.61 长安汽 6.70 5.18 1.61 车 京东方 2.34 1.68 1.74 鲁泰 7.13 7.23 1.23 本钢板 3.54 2.79 1.58 材 张裕 46.74 46.85 1.24 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 (整理 尹嫄婷; 审校 曾祥进)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当