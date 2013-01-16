新债招标: 中国一年固息国债利率2.81%,基本符合预期--业内人士

路透上海1月16日 - 业内人士周三透露,中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币一年期固息国债,中标利率为2.81%,接近此前市场2.82%的预测均值.

业内人士并透露,该期债边际中标利率为2.88%,投标倍数1.59倍.

本期国债为财政部今年第二期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用混合式招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.