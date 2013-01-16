版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 10:36 BJT

新债招标: 中国一年固息国债利率2.81%,基本符合预期--业内人士

路透上海1月16日 - 业内人士周三透露,中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币一年期固息国债,中标利率为2.81%,接近此前市场2.82%的预测均值.

业内人士并透露,该期债边际中标利率为2.88%,投标倍数1.59倍.

本期国债为财政部今年第二期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用混合式招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该债1月17日开始计息,1月17日至1月21日进行分销,1月23日起上市交易.(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐