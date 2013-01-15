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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 16:14 BJT

全球贵金属: 南非Amplats将关闭四座矿井并出售Union矿场

路透约翰尼斯堡1月15日 - 全球最重要铂金(白金)生产业者Anglo American Platinum (Amplats) 表示,将无限期关闭位于南非铂金矿带的四座矿井,并出售Union矿场,做为该公司全面重整困顿业务的一环.

该公司在周二公布的战略评估中还指出,这项重组将导致裁撤1.4万个岗位,但公司希望最后能以数量相仿的新职位替换.

此项评估对英美资源集团 至关重要,英美资源集团拥有约80%的Amplats股权.由于成本高涨且获利下滑,外界原本便普遍预期该评估至少将关闭部分矿井.

Amplats周一称,罢工活动使该公司付出高昂代价,因此全年可能录得亏损.

但关闭矿井恐引发新一波劳工骚动,激进的旷工及建筑工会联盟(AMCU)扬言,若该评估导致停工和裁员,将像去年一样采取停止运营的做法.(完) (编译 张若琪; 审校 王洋)

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