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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 16:14 BJT

《汇市简讯》获利了结拉低欧元兑英镑

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* 多头了结获利,将欧元兑英镑从九个月高点0.8326拉下

* 支撑位先后是0.8287(周五高位),0.8281与0.8270

* 德国商报(Handelsblatt)称,德国政府将2013年经济成长率预估值砍半至0.5%

* 英国首相卡梅伦关于欧盟的演讲提前至周五

* 英国皇家测量师学会(RICS)12月房价差值升至零,为30个月高点.(完)

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