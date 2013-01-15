中国债市： 利率互换中长端冲高回落变动不大,主要受外盘带动

路透上海1月15日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二中长端呈冲高回落走势.交易员表示,海外对经济复苏前景预期偏乐观,早间IRS主要受外盘涨势的带动,午后涨幅逐渐缩减,而国内资金面相对平稳,短端变动相对有限.

交易员并表示,在宽松资金支撑下,不排除IRS短端近期还有下行可能,但随着春节因素渐行渐近,料以探底回升为主.至于长端,由于持续走高,进一步的表现还需基本面经济数据的进一步支撑.

"短端变化不大,今天资金面很宽松,还会跌点吧."上海一外资交易员表示.

"海外相对很乐观,今天主要就是受海外带动."上海一商业银行交易员称,目前来看,长端报价略偏高,但机构对经济预期偏暖,往上走的大趋势仍在,"接下来就看周五经济数据,如果好的话,(长端)应该还会往上走."

在中国央行公开市场逆回购单日操作规模缩至约五个月低点后,银行间资金市场周二早盘隔夜和七天期回购加权利率仅上涨不足10个基点(bp),市场流动性依旧保持了相对宽松态势.

中国国家统计局将于周五公布第四季GDP增速等数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预计缓慢回升至7.8%,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3500/3.4500 3.3140/3.3950 3.5940/3.6810 3.8020/3.8910 3.8040/4.0620

上日 3.3500/3.4500 3.3200/3.3970 3.5520/3.6400 3.7680/3.8520 3.7625/4.0575

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变动 0.0000/0.0000 -0.0060/-0.0020 0.0420/0.0410 0.0340/0.0390 0.0415/0.0045

注: 以上数据均为按季度计算报价