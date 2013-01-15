中国债市： 利率互换中长端冲高回落变动不大,主要受外盘带动

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透上海1月15日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二中长端呈冲高回落走势.交易员表示,海外对经济复苏前景预期偏乐观,早间IRS主要受外盘涨势的带动,午后涨幅逐渐缩减,而国内资金面相对平稳,短端变动相对有限.
交易员并表示,在宽松资金支撑下,不排除IRS短端近期还有下行可能,但随着春节因素渐行渐近,料以探底回升为主.至于长端,由于持续走高,进一步的表现还需基本面经济数据的进一步支撑.
"短端变化不大,今天资金面很宽松,还会跌点吧."上海一外资交易员表示.
"海外相对很乐观,今天主要就是受海外带动."上海一商业银行交易员称,目前来看,长端报价略偏高,但机构对经济预期偏暖,往上走的大趋势仍在,"接下来就看周五经济数据,如果好的话,(长端)应该还会往上走."
在中国央行公开市场逆回购单日操作规模缩至约五个月低点后,银行间资金市场周二早盘隔夜和七天期回购加权利率仅上涨不足10个基点(bp),市场流动性依旧保持了相对宽松态势.
中国国家统计局将于周五公布第四季GDP增速等数据.路透综合20余家机构预测中值结果显示,随着前期"稳增长"政策逐步起效,内需开始走出低谷,中国四季度经济增速预计缓慢回升至7.8%,证实中国经济已进入企稳复苏阶段.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3500/3.4500 3.3140/3.3950 3.5940/3.6810 3.8020/3.8910 3.8040/4.0620
上日 3.3500/3.4500 3.3200/3.3970 3.5520/3.6400 3.7680/3.8520 3.7625/4.0575
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变动 0.0000/0.0000 -0.0060/-0.0020 0.0420/0.0410 0.0340/0.0390 0.0415/0.0045
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.(完) (发稿 徐永; 审校 丁淑琴/曾祥进)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当