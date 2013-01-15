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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 16:50 BJT

金属期市: 伦铜跌至两周低点,贝南克讲话后的涨势消退

0703GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7975.00 -25.00 -0.31 0.58

上海期铜 57700 -820 -1.40 0.03

COMEX期铜 362.40 -1.00 -0.28 -0.78

LME期铝 2045.00 -7.00 -0.34 -1.26

上海期铝 15205 -120 -0.78 -0.91

LME期锌 1983.00 -13.00 -0.65 -3.90

上海期锌 15175 -370 -2.38 -2.38

LME期镍 17275.00 20.00 +0.12 0.70

LME期铅 2272.75 -22.25 -0.97 -2.87

上海期铅 15130.00 -140.00 -0.92 -0.79

LME期锡 24670.00 -80.00 -0.32 5.43

LME/上海套利价差^ 408

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 张明钧)

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