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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 16:44 BJT

台湾央行: 共发行229亿台币存单,存单发行余额增158亿

路透台北1月15日 - 台湾央行周二公布,今日共发行229亿台币存单,若相较存单到期金额71亿,存单发行余额增加158亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币) 39天期 0.87 175 91天期 0.93 41 182天期 1.05 13

央行上日共发行4,927亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,761.5亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周一超额准备为52亿台币;超额准备为负1,657亿台币,加计前期1%的超额准备为负178亿台币.(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)

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