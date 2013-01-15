更新版 1-中国汇市: 人民币收高,宏观基本面回暖令近期升值压力偏大

* 人民币即期收高

* 中间价续创近八个半月高位

* 经济基本面回暖增加人民币最近升值压力

* 结汇偏重,交投不甚活跃 (新增更多报价)

路透北京1月15日 - 人民币兑美元即期 周二收高,因中间价续创八个半月高位,市场人士指出,市场交投意愿不是很强,结汇力量仍偏重.整体而言,宏观基本面释放出的暖意令最近人民币升值压力略有增加.

交易员表示,最近中国发布的进出口数据等均表明中国经济回暖明显,且最近中间价表现相对强势,显示监管层助推人民币升值的意愿,令人民币近期升值压力偏大.

"最近中间价一直很强啊,市场也总体是结汇力量更大一些,....最近的数据也挺不错,短期升值压力有点大."上海一大型银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价 以及中间价 :

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2136 6.2136 6.2187 6.2691 6.2695 6.2192

中国去年12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差则扩大至316.2亿美元.

不过交易员对全年走势仍相对谨慎,上海一股份制银行交易员称,全年看包括美元走势及中国经济回暖进程等仍有很多不确定的因素,尤其是监管层的意愿更值得推敲,估计今年全年升值1%,或者再多一点,波动幅度会进一步扩大.

此外,上述上海大型银行交易员则提到,最近交投不是很活跃,尤其是自营的部分很难做,主要是对今年监管层的意愿不甚明确以及操作规则等不是很透明有关.

"我们和其他交易员也有过交流,今年交易真的很难做,往上也不好做,往下也不好做,摸不透监管层当天把(美元/人民币)底设在那个位置."上海一交易员称.

对于外管局此前宣布已设立外出委托贷款办公室,借力商业化运作助中国企业走出去的战略选择. 交易员表示,此举对于人民币/美元的即期市场影响有限,因其外汇储备委托贷款的过程中无需通过银行间外汇即期市场,估计对银行间的外汇拆借市场等其他金融市场可能会有所影响和涉及.

东京汇市日圆周二从两年半低位反弹,此前日本经济财政大臣甘利明发表言论称,日圆过度贬值可能会对日本产生负面影响,引发了对日圆大规模空仓的获利了结.

以下为北京时间16:35,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2824/67 6.2790

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.1895/15 6.1845

境内美元人民币一年期掉期 升水报1,070点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3206元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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