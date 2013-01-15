《中国企业债发行日程表》--1月15日

国际油市：伊朗已卖光海上石油储备，难以增加出口
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================== *抚州投资 12 7 6.78% AA 1/16-1/18 国盛证券 发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金;以土地使用权抵押担保) ======================================================================================== 河南盛润 11 6 前3年7.39% AA 1/10-1/16 国海证券 控股集团 (第3年末附投资者选择权;以控股子公司房屋所有权等提供担保) ======================================================================================== 盘锦石油高新 15 7 6.95% AA 1/10-1/16 国泰君安证券 产业园开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中原证券 ======================================================================================== 成都城投 20 7 6.18% AA+ 1/14-1/16 中信建投证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 泉州城投 17 7 6.48% AA+ 1/11-1/17 国开证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 摩根士丹利华鑫 ======================================================================================== 太仓城投 16 7 6.75% AA 1/11-1/17 东吴证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) 中信建投 ======================================================================================= 湖南湘投 5 7 7.10% AA 1/11-1/17 德邦证券 金天科技集团 (第5年末附投资者选择权;湖南湘投控股集团提供担保) 南京证券 ======================================================================================== 陕西东岭工贸 7 10 6.98% AA- 1/15-1/17 齐鲁证券 (第5年末附发行人上调票面利率和投资者回售选择权; 以自身持有股权质押结合彬县煤炭公司提供担保) ======================================================================================== 渭南城投 12 7 6.69% AA 1/15-1/17 国开证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 商丘发展投资 7 7 6.60% AA 1/15-1/18 宏源证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;河南神火集团提供担保) ======================================================================================== 温州开发区 10 7 6.49% AA+ 1/15-1/21 财通证券 国资经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;温州交通运输集团提供担保) ======================================================================================== 湘潭高新集团 8 7 6.90% AA- 1/15-1/22 东方花旗证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================== 无 ======================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校 边竞)
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。