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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 19:12 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月15日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限    年利率    主体评级    发行时间      主承销商
           (亿元人民币) (年)
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*抚州投资       12        7     6.78%        AA       1/16-1/18     国盛证券
发展集团          (第3-7年末每年偿还20%本金;以土地使用权抵押担保)                              
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河南盛润        11        6   前3年7.39%     AA       1/10-1/16     国海证券
控股集团          (第3年末附投资者选择权;以控股子公司房屋所有权等提供担保)
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盘锦石油高新    15        7     6.95%        AA       1/10-1/16     国泰君安证券
产业园开发公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)                       中原证券
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成都城投        20        7     6.18%        AA+      1/14-1/16     中信建投证券
                   (第3-7年每年末偿还20%本金)  
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泉州城投        17        7     6.48%        AA+      1/11-1/17     国开证券
                   (第3-7年每年末偿还20%本金)                       摩根士丹利华鑫
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太仓城投        16        7     6.75%        AA       1/11-1/17     东吴证券
                   (第3-7年每年末偿还20%本金)                       中信建投
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湖南湘投         5        7     7.10%        AA       1/11-1/17     德邦证券
金天科技集团       (第5年末附投资者选择权;湖南湘投控股集团提供担保) 南京证券 
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陕西东岭工贸    7        10     6.98%        AA-      1/15-1/17     齐鲁证券
                   (第5年末附发行人上调票面利率和投资者回售选择权;
                    以自身持有股权质押结合彬县煤炭公司提供担保)
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渭南城投       12         7     6.69%        AA       1/15-1/17      国开证券
                   (第3-7年每年末偿还20%本金)
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商丘发展投资    7         7     6.60%        AA       1/15-1/18      宏源证券
                   (第3-7年每年末偿还20%本金;河南神火集团提供担保)
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温州开发区     10         7     6.49%        AA+      1/15-1/21      财通证券
国资经营公司       (第3-7年每年末偿还20%本金;温州交通运输集团提供担保)
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湘潭高新集团    8         7     6.90%        AA-      1/15-1/22      东方花旗证券
                   (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 边竞)

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