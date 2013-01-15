版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 17:00 BJT

香港个股: 利丰称收购LORNAMEAD,作价1.9亿美元

路透香港1月15日 - 环球消费品出口及物流集团--香港利丰公司 周二表示,收购了一家美发、身体护理等消费品公司Lornamead Acquisitions Ltd及其附属公司,以强化集团在健康、美容及化妆品业务增长.

利丰表示,该笔交易作价1.9亿美元.

"收购Lornamead将进一步扩大集团在美容业务的环球市场占有率,"利丰集团总裁乐裕民(Bruce Rockowitz)在新闻稿说,"此外,我们见到美容业务于亚洲市场的发展机会不断增长,是项收购将为LF Asia带来在美容及化妆品范畴的业务增长动力."

Lornamead旗下拥有多个英国、德国以及美国个人护理品牌,如Finesse, CD, Aqua Net等.于2012年3月31日止财政年度销售额为1.55亿美元.

利丰上周五罕见地发布获利盈警称因美国子公司业务扭转较预慢,2012年全年将按年下滑,导致股价周一重挫逾15%.

利丰今日续跌0.51%至11.68港元,仍为逾三个月来最低.(完)

浏览利丰其他新闻,请点选 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐