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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 16:56 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元昨日跌势的50%回挡位罩顶,关注美国债务上限谈判

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* 英镑/美元于纽约午盘和亚洲盘在1.6100前方遭遇阻力,1.6093/94是高位

* 1.6094是昨日从1.6156至1.6031跌势的50%回挡位

* 亚洲盘低点是1.6068,0930GMT将公布英国12月CPI,预估为较前月涨2.7%

* 贝南克敦促国会上调美国债务上限

* 奥巴马拒不妥协,拒绝就债务上限进行协商.(完)

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