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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 16:59 BJT

台湾债市: 101/9期10年公债中,证券业买超12.5亿台币

路透台北1月15日 - 台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9
A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        7.50       15.50       -8.00
     票券业        0.00        4.50       -4.50
     证券业       24.50       12.00      +12.50

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