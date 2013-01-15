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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 17:21 BJT

《汇市简讯》由英国CPI引发的任何英镑涨势都只会转瞬即逝

0846GMT-

* 英国将在0930GMT公布12月CPI,同比涨幅料从2.7%升至2.8-2.9%

* 市场对12月CPI涨幅的普遍预估是2.7%,因此若数据高于它,英镑可能出现直觉性的上涨

* 不过,"两面性"看法可能令英镑回落,英国央行的通胀率目标为2%

* 英镑兑美元卖盘在1.6090/1.6100(1.6094是亚洲高点)以及1.6115

* 1.6065是日内低点(55日移动均线是1.6067),1.6031是周一低点.(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)

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