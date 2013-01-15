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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 18:52 BJT

路透基点: 北京柏豪置业寻求25亿元人民币的三年期贷款--RLPC

路透香港1月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,北京柏豪置业有限公司正在为其房地产开发项目寻求25亿元人民币(合4.02亿美元)的三年期定期贷款.

北京交通银行目前正负责该交易.预期还会有其他几家中资银行加入.

消息人士称,目前的谈判价格为中国人民银行利率的100%以上.

柏豪的母公司为北京达美投资有限公司,其主要经营金融和证券以及房地产开发和管理,建筑,装潢和物业管理.(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张明钧)

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