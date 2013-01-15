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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 17:31 BJT

两岸金融: 台湾修正银行对大陆授信总额度计算方式,预计增加3,200亿台币

路透台北1月15日 - 台湾金管会周二表示,将修正发布银行对大陆授信、投资及资金拆存总额度计算方法,预计可增加3,200亿台币.

金管会在新闻稿中称,本次修正重点包括:以台湾地区母银行为计算主体,计算对大陆地区授信、投资及资金拆存总额度;另银行对大陆投资及资金拆存,并配合计入对大陆地区子银行投资及资金拆存金额.

此外,银行对大陆地区的授信,不计入尚未拨款放款金额;考量同业资金拆存具期间短及风险低特性,参考银行资本适足性差异化管理,资金拆存予投资等级以上银行同业且剩余期限不足三个月者,以20%计算.

金管会指出,这次修正是经由邀集中央银行与部分银行业者研商获得共识,将更符合银行实际作业需要,并更精准掌握银行对大陆地区的风险.(完) (记者 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 张喜良)

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