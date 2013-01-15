《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月15日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透北京1月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:04时,1 港元=0.80136人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-1.87%,低于 上交易日收盘的-1.81%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价 H股价格 A/H股 格(元) (港元) 比价 工商银行 4.26 5.86 0.91 建设银行 4.73 6.54 0.90 中国银行 2.97 3.71 1.00 农业银行 2.84 4.03 0.88 招商银行 13.79 18.16 0.95 中信银行 4.31 5.09 1.06 交通银行 5.04 6.31 1.00 民生银行 8.60 10.10 1.06 中国人寿 21.80 26.95 1.01 中国平安 46.98 69.35 0.85 中国太保 23.00 31.35 0.92 中信证券 13.63 19.74 0.86 新华人寿 29.18 31.80 1.15 海通证券 10.28 13.48 0.95 华能国际 6.62 6.92 1.19 大唐发电 4.12 2.96 1.74 华电国际 3.87 2.68 1.80 中煤能源 7.87 8.79 1.12 中国神华 24.80 32.80 0.94 中国石油 9.03 10.90 1.03 兖州煤业 18.13 13.86 1.63 中国石化 7.07 9.18 0.96 上海石化 5.19 2.84 2.28 中海油服 16.63 15.88 1.31 仪征化纤 5.93 2.03 3.65 中国铝业 5.22 3.99 1.63 江西铜业 25.00 21.20 1.47 洛阳钼业 8.77 3.90 2.81 紫金矿业 3.87 3.09 1.56 马钢股份 2.18 2.70 1.01 鞍钢股份 4.14 6.40 0.81 重庆钢铁 3.52 1.53 2.87 海螺水泥 18.25 28.20 0.81 洛阳玻璃 5.85 1.83 3.99 北人股份 6.41 2.98 2.68 中联重科 9.12 10.90 1.04 金隅股份 7.71 7.30 1.32 中国国航 5.79 7.00 1.03 东方航空 3.53 3.61 1.22 南方航空 4.02 4.43 1.13 中国远洋 4.47 4.62 1.21 中海集运 2.57 2.68 1.20 中集集团 13.10 14.28 1.14 中海发展 4.74 4.85 1.22 宁沪高速 5.32 7.91 0.84 深高速 3.45 3.19 1.35 成渝高速 3.38 2.98 1.42 皖通高速 4.09 4.69 1.09 广深铁路 2.96 3.24 1.14 中国南车 5.13 6.99 0.92 中国交建 5.19 7.84 0.83 中国铁建 6.38 9.40 0.85 中国中铁 3.38 4.89 0.86 长城汽车 25.98 27.65 1.17 比亚迪 23.85 26.90 1.11 广汽集团 6.22 7.64 1.02 青岛啤酒 33.45 45.40 0.92 广州药业 23.02 16.90 1.70 新华制药 4.71 2.30 2.56 海信科龙 7.30 3.41 2.67 南京熊猫 5.48 2.20 3.11 晨鸣纸业 4.12 3.27 1.57 上海医药 12.23 16.02 0.95 中兴通讯 10.60 15.30 0.86 东方电气 14.96 16.04 1.16 潍柴动力 24.40 35.00 0.87 东北电气 2.38 1.23 2.41 广船国际 13.06 7.14 2.28 经纬纺机 11.04 5.98 2.30 昆明机床 4.88 2.16 2.82 一拖股份 11.00 8.20 1.67 北辰实业 3.05 2.09 1.82 创业环保 5.36 2.39 2.80 中国中冶 2.26 1.77 1.59 金风科技 6.11 4.12 1.85 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 如欲浏览A+H股实时报价对比页面,请点选<0#HKSEH-CHINAA>.(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 (发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当