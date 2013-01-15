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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 17:37 BJT

中国债市: 利率债收益率曲线续趋陡,短期经济复苏一致预期令机构仍谨慎

路透北京1月15日 - 中国银行间债市周二利率债收益率曲线继续趋陡.市场人士表示,短期经济复苏一致预期令机构谨慎不改,但资金面宽松依旧提供着支撑,流动性较好的中短券等更受欢迎.

"现券没大变化,对经济复苏的预期比较一致,但资金又比较宽松,找些流动性好的券套利呗!"华东地区一银行交易员称.

他进一步指出,机构谨慎心态下,政策性金融债因流动性相对较差,且当前供应量相对较多,故虽然国开"F4"浮息债首发受捧,但利好有限,仍可见中长期政金债卖盘;同时,也可见短期利率债买盘.

在中国央行公开市场逆回购单日操作规模缩至约五个月低点后,银行间资金市场周二隔夜和七天期回购加权利率仅上涨不足10个基点(bp),市场流动性依旧保持了相对宽松态势.

国家开发银行 周二上午首次同发的四期浮息债(市场戏称"F4"),整体需求良好.其中期限稍短的三年和五年品种更受追捧,除七年品种中标利差与预期接近外,其余三期定位均低于预估.

剩余期限约2.66年的固息国债120017券最新报价收益率 为3.0750%/3.0650%,上日尾盘为3.0998%/3.0800%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.0747 2.8124

上日 2.0412 2.7492 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.9020/2.8380 国债参考率报价 2.8480/2.7900 金融债参考率报价 3.3790/3.3130 (完) 欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)

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