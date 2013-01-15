中国债市: 利率债收益率曲线续趋陡,短期经济复苏一致预期令机构仍谨慎

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透北京1月15日 - 中国银行间债市周二利率债收益率曲线继续趋陡.市场人士表示,短期经济复苏一致预期令机构谨慎不改,但资金面宽松依旧提供着支撑,流动性较好的中短券等更受欢迎.
"现券没大变化,对经济复苏的预期比较一致,但资金又比较宽松,找些流动性好的券套利呗!"华东地区一银行交易员称.
他进一步指出,机构谨慎心态下,政策性金融债因流动性相对较差,且当前供应量相对较多,故虽然国开"F4"浮息债首发受捧,但利好有限,仍可见中长期政金债卖盘;同时,也可见短期利率债买盘.
在中国央行公开市场逆回购单日操作规模缩至约五个月低点后,银行间资金市场周二隔夜和七天期回购加权利率仅上涨不足10个基点(bp),市场流动性依旧保持了相对宽松态势.
国家开发银行 周二上午首次同发的四期浮息债(市场戏称"F4"),整体需求良好.其中期限稍短的三年和五年品种更受追捧,除七年品种中标利差与预期接近外,其余三期定位均低于预估.
剩余期限约2.66年的固息国债120017券最新报价收益率 为3.0750%/3.0650%,上日尾盘为3.0998%/3.0800%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
------------------------------
今日 2.0747 2.8124
上日 2.0412 2.7492 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.9020/2.8380 国债参考率报价 2.8480/2.7900 金融债参考率报价 3.3790/3.3130 (完) 欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当