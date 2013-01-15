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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 17:51 BJT

路透基点: 四川路桥为两个高速公路项目寻求70亿元人民币贷款--RLPC

路透香港1月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,四川路桥（集团）正寻求总计70亿元人民币（11.3亿美元）贷款,用于省内两条高速公路的建设项目.

集团正为自贡－隆昌高速公路寻求一笔25年期38亿元人民币的贷款,同时还需为内江－威远－荣县高速公路筹集25年期32亿元人民币贷款.两个特殊目的载体将分别作为两笔贷款的借款人,为自贡－隆昌高速公路开发公司和内江－威远－荣县高速公路开发公司.

中国银行四川分行是两笔贷款的受托牵头行.另有其它大型国有银行亦寻求加入此案.

一位消息人士透露,两笔贷款的利率都为中国人民银行基准利率的100%.

据四川省交通部网站上的信息,自贡－隆昌和内江－威远－荣县两个高速公路项目的总投资分别为46.2亿元人民币和45.9亿元人民币.两个都是采用建设－经营－转让（BOT）的项目模式.

四川路桥是一家国有企业,在上海交易所挂牌.(完)

(编译 高琦 审校 沈以文)

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